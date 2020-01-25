Боевики "ДНР" похитили бизнесмена из Днепра. Видео

Контрразведка разоблачила попытку боевиков "ДНР" завербовать бизнесмена из Днепра для осуществления преступной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что в декабре 2019 года во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территории Донецкой области боевики так называемой "МГБ ДНР" похитили бизнесмена из Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Бизнесмен собирался навестить родителей в родном Донецке, но террористы безосновательно обвинили мужчину в работе на украинские спецслужбы.

Боевики две недели удерживали мужчину в подвальном помещении, осуществляли психологическое и физическое давление, лишили возможности нормального питания. Угрожая расправой над родными, они склонили предпринимателя к сотрудничеству.

Боевики "ДНР" LB.ua

Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты.

Согласие на сотрудничество не удовлетворила боевиков, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация значительной суммы наличных и авто бизнесмена.

Сразу после возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрение СБУ. Он предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пленник "ЛНР" дал взятку чтобы попасть в список на обмен. В СБУ сообщили, что не впервые сталкиваются с подобными преступлениями.

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