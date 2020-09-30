Боец ВСУ с Донбасса эвакуирован в Днепр с травмой глаза

В Днепр из зоны ООС 29 сентября авиацией эвакуировали бойца с химическим ожогом глаза.

Травму военнослужащий получил в небоевых условиях. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

Защитника госпитализировали в областную офтальмологическую больницу. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы сохранить его зрение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр прибыли раненые в зоне ООС воины.