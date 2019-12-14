Без зонта никуда: синоптики дали прогноз погоды на 14 декабря

В субботу, 14 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Утром ожидаются обильные осадки. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоды на 14 декабря Известия

Несмотря на дождь, который будет идти ночью и утром, для днепрян приятным бонусом будет плюсовая температура. Столбик градусника будет колебаться от 0 до +5 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели.

С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:22, закат ожидается в 15:47.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Днепре приняли бюджет области на 2020 год. По сравнению с 2019-ым он он будет меньше на 8 млрд. гривень.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!