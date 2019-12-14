Главная Новости
14 декабря • обновлено в 07:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

Без зонта никуда: синоптики дали прогноз погоды на 14 декабря

579
Читать материал на украинском

В субботу, 14 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Утром ожидаются обильные осадки. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоды на 14 декабря

Синоптики дали прогноз погоды на 14 декабря

Известия

Новости
В центре Днепра отключат воду: адреса

Несмотря на дождь, который будет идти ночью и утром, для днепрян приятным бонусом будет плюсовая температура. Столбик градусника будет колебаться от 0 до +5 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели.

С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:22, закат ожидается в 15:47.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Днепре приняли бюджет области на 2020 год. По сравнению с 2019-ым он он будет меньше на 8 млрд. гривень.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
погода синоптик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги