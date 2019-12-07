Без воды останется весь жилой массив: в Днепре предупредили о масштабном отключении

С 9 по 11 декабря жители жилого массива Приднепровск в Днепре останутся без воды.

Отключение связано с ремонтными работами на насосной станции и сетях водоснабжения. Об этом сообщили на странице "ДТЭК Приднепровская ТЭС" в Facebook.

Отключение воды 24 Канал

Весь жилой массив будет отключен от водоснабжения 9 декабря с 9:00 до 16:00. С 9 по 11 декабря воды не будет по таким адресам:

улица Василия Симоненко, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12;

улица Космонавта Волкова, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23 (ДК-194), 24;

улица Кольская, 1, 3, 5, 7, 9;

улица Станиславского, 3, 5, 9 (спортивная школа), 11, 11а (СШ № 11), 13, 15 (ДК-145);

улица Энергетиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 6 декабря, 14-летний ученик одной из школ Днепра написал прощальную записку на доске и исчез. Ребенок оставил свои вещи в классе и выключил телефон.

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