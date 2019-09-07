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8 сентября • обновлено в 11:56
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Без помпы и шариков: Филатов по-деловому открыл мост в Днепре

6.4т Читать материал на украинском

7 сентября, около 6:00, возле Нового моста собрались коммунальщики, полицейские и представители СМИ. Все ждали открытия Нового моста.

Слухи о возможном открытии быстро распустились по городу, пишет Наше місто.

Водители общественного транспорта уже не хотели менять свой маршрут, но при виде охраны — с грустью разворачивались.

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Примерно в 6:05 коммунальщикам дали команду разблокировать обе полосы. Первым по мосту с левого на правый берег проехал мэр Днепра Борис Филатов.

Он остановился и поблагодарил всех присутствующих.

Без перерезания лент и отправки шариков в небо он уехал по своим делам. Новый мост теперь открыт для всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов и Владимир Зеленский 12 июля заключили пари, если Центральный мост до 14 сентября не сдадут в эксплуатацию со всей документацией, мэр Днепра напишет заявление об увольнении.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Тег
Новый мост в Днепре
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Николаев Олег
Николаев Олег
Открыли этот мост в 1960-е годы при СССР. Сегодня строить с нуля такие объекты Украина не способна. Только замена полотна и пролётов. Ни одной опоры не заменили и не умеют. Кроме того это главный мост в главном доноре бюджета страны, после Киева. И на него обратил внимание новый президент. А сколько такого по Украине? Ох и веселуха вас ждёт ))
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ну так мост сдали. Что, теперь Фофка должен писать заявление? Или как?
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Tr Svit
Tr Svit
Это все классно,жду торжественно го открытия обещанного технопарка и мини Диснейленда.Поспорте кто-нибудь с Филатовым,пожалуйста.
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2
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Tr Svit
Tr Svit
Аргентинский Кокс, ну так обещал же.А я человек доверчивый.
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
Tr Svit, ну да, или рейхсага фанерного
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