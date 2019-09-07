Без помпы и шариков: Филатов по-деловому открыл мост в Днепре

7 сентября, около 6:00, возле Нового моста собрались коммунальщики, полицейские и представители СМИ. Все ждали открытия Нового моста.

Слухи о возможном открытии быстро распустились по городу, пишет Наше місто.

Водители общественного транспорта уже не хотели менять свой маршрут, но при виде охраны — с грустью разворачивались.

Примерно в 6:05 коммунальщикам дали команду разблокировать обе полосы. Первым по мосту с левого на правый берег проехал мэр Днепра Борис Филатов.

Он остановился и поблагодарил всех присутствующих.

Без перерезания лент и отправки шариков в небо он уехал по своим делам. Новый мост теперь открыт для всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов и Владимир Зеленский 12 июля заключили пари, если Центральный мост до 14 сентября не сдадут в эксплуатацию со всей документацией, мэр Днепра напишет заявление об увольнении.

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