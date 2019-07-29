Бьет током и убивает животных: в Днепре жалуются на неисправность водопада

Водопад в Днепре на Монастырском острове бьется током и убивает животных, которые находятся рядом.

На это стали жаловаться местные рыбаки, сообщает Информатор.

По словам рыболовов, если зайти в воду рядом с водопадом, она может ударить током.

"Последнее время стали происходить неприятные вещи. Когда стоишь в воде, в какой-то момент тебя просто может ударить током. За последние пару недель на моей памяти 4 человека", — рассказал рыбак Александр.

Водопад в Днепре бьется током Днепр Час

Также мужчина отметил, что рядом с водопадом умирают животные. Рядом с ним плавают мертвые рыбы и лягушки.

Воду для водопада качают из Днепра Информатор

Рыбаки считают, что то связано с неисправностью проводки.

В воде плавают мертвые животные Информатор

Рыбаки считают, что неисправна проводка Информатор

Водопад находится на Монастырском острове Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подложили боевую гранату на пешеходный переход.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!