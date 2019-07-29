Бьет током и убивает животных: в Днепре жалуются на неисправность водопада

Водопад в Днепре на Монастырском острове бьется током и убивает животных, которые находятся рядом.
На это стали жаловаться местные рыбаки, сообщает Информатор.
По словам рыболовов, если зайти в воду рядом с водопадом, она может ударить током.
"Последнее время стали происходить неприятные вещи. Когда стоишь в воде, в какой-то момент тебя просто может ударить током. За последние пару недель на моей памяти 4 человека", — рассказал рыбак Александр.
Водопад в Днепре бьется током
Днепр Час
Также мужчина отметил, что рядом с водопадом умирают животные. Рядом с ним плавают мертвые рыбы и лягушки.
Воду для водопада качают из Днепра
Информатор
Рыбаки считают, что то связано с неисправностью проводки.
В воде плавают мертвые животные
Информатор
Рыбаки считают, что неисправна проводка
Информатор
Водопад находится на Монастырском острове
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подложили боевую гранату на пешеходный переход.
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