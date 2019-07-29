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Бьет током и убивает животных: в Днепре жалуются на неисправность водопада

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Водопад в Днепре на Монастырском острове бьется током и убивает животных, которые находятся рядом.

На это стали жаловаться местные рыбаки, сообщает Информатор.

По словам рыболовов, если зайти в воду рядом с водопадом, она может ударить током.

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"Последнее время стали происходить неприятные вещи. Когда стоишь в воде, в какой-то момент тебя просто может ударить током. За последние пару недель на моей памяти 4 человека", — рассказал рыбак Александр.

Водопад в Днепре бьется током

Водопад в Днепре бьется током

Днепр Час

Также мужчина отметил, что рядом с водопадом умирают животные. Рядом с ним плавают мертвые рыбы и лягушки.

Воду для водопада качают из Днепра

Воду для водопада качают из Днепра

Информатор

Рыбаки считают, что то связано с неисправностью проводки.

В воде плавают мертвые животные

В воде плавают мертвые животные

Информатор

Рыбаки считают, что неисправна проводка

Рыбаки считают, что неисправна проводка

Информатор

Водопад находится на Монастырском острове

Водопад находится на Монастырском острове

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подложили боевую гранату на пешеходный переход.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр рыба ударило током
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