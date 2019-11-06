Бьет детей и садит в "тюрьму": в саду под Днепром вспыхнул скандал с воспитателем

В Никополе Днепропетровской области родители забили тревогу из-за воспитателя в детском саду, которая применяет физическое и психологическое насилие по отношению к детям.
Женщина позволяет себе бить детей "волшебной палочкой" по голове и другим частям тела, воспитанников, которые не хотят спать, отправляет в "тюрьму" - соседнюю пустую группу, а также предлагает детям закапать глаза клеем. Об этом рассказал папа одного из пострадавших дошкольников Игорь Дубовик на странице гражданской организации "Прихист" в Facebook.
В саду под Днепром воспитатель бьет детей и капает им глаза клеем
Комсомольская правда
"Педагог излишне нервозен и раздражён, постоянно повышает тон. Это далеко не весь перечень. Обратившись к заведующей, столкнулись с абсолютным непониманием и непрофессионализмом. На предложение сменить помощника воспитателя, услышали, что дети это все выдумали (14 человек) и ничего не изменится. Родители, обратите внимание на тех, кому вы доверяете своих детей", - написал он.
Скриншот
Гражданская организация "Прихист" в Facebook
Отец ребенка показал скриншоты с группы родителей в Viber. В переписке видно, как более 10 родителей рассказывают о зверском поведении воспитателя, о котором они узнали со слов деток.
"Даня говорит, что его били по рукам и попе. Палочкой, в которую надо дуть",
"Мне ребенок говорит, пожалуйста, заберите меня. Начался плачь: не хочу, не буду, мне там клеят глазки. Сказал – клеит Люба, и руками на глаза показывает",
"Мирон также сказал за стул, а за группу сказал, что тех, кто не хочет спать в обед, отправляют в соседнюю группу. За палочку молчит, говорит, что свисток есть",
"Миша сегодня рассказывал, что Ярика с Назаром в туалете закрывают, когда они балуются", - пишут шокированные родители.
Диалог родителей в Viber
Диалог родителей в Viber
Диалог родителей в Viber
Диалог родителей в Viber
Диалог родителей в Viber
Диалог родителей в Viber
Диалог родителей в Viber
Диалог родителей в Viber
Диалог родителей в Viber
Все это происходит в детском саду №36 "Солнышко", который уже попадал в громкий скандал. Ранее OBOZREVATEL писал, в Никополе Днепропетровской области 4 ноября 2-летнего воспитанника яслей оставили после прогулки "в воспитательных целях" одного на улице. Ситуацию прокомментировали в Никопольском городском совете.
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