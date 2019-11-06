Бьет детей и садит в "тюрьму": в саду под Днепром вспыхнул скандал с воспитателем

В Никополе Днепропетровской области родители забили тревогу из-за воспитателя в детском саду, которая применяет физическое и психологическое насилие по отношению к детям.

Женщина позволяет себе бить детей "волшебной палочкой" по голове и другим частям тела, воспитанников, которые не хотят спать, отправляет в "тюрьму" - соседнюю пустую группу, а также предлагает детям закапать глаза клеем. Об этом рассказал папа одного из пострадавших дошкольников Игорь Дубовик на странице гражданской организации "Прихист" в Facebook.

В саду под Днепром воспитатель бьет детей и капает им глаза клеем Комсомольская правда

Новости Под Днепром воспитательница яслей выгнала двухлетнего ребенка на улицу

"Педагог излишне нервозен и раздражён, постоянно повышает тон. Это далеко не весь перечень. Обратившись к заведующей, столкнулись с абсолютным непониманием и непрофессионализмом. На предложение сменить помощника воспитателя, услышали, что дети это все выдумали (14 человек) и ничего не изменится. Родители, обратите внимание на тех, кому вы доверяете своих детей", - написал он.

Скриншот Гражданская организация "Прихист" в Facebook

Отец ребенка показал скриншоты с группы родителей в Viber. В переписке видно, как более 10 родителей рассказывают о зверском поведении воспитателя, о котором они узнали со слов деток.

"Даня говорит, что его били по рукам и попе. Палочкой, в которую надо дуть",

"Мне ребенок говорит, пожалуйста, заберите меня. Начался плачь: не хочу, не буду, мне там клеят глазки. Сказал – клеит Люба, и руками на глаза показывает",

"Мирон также сказал за стул, а за группу сказал, что тех, кто не хочет спать в обед, отправляют в соседнюю группу. За палочку молчит, говорит, что свисток есть",

"Миша сегодня рассказывал, что Ярика с Назаром в туалете закрывают, когда они балуются", - пишут шокированные родители.

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Все это происходит в детском саду №36 "Солнышко", который уже попадал в громкий скандал. Ранее OBOZREVATEL писал, в Никополе Днепропетровской области 4 ноября 2-летнего воспитанника яслей оставили после прогулки "в воспитательных целях" одного на улице. Ситуацию прокомментировали в Никопольском городском совете.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram