Бесплатный Днепр: где с пользой и вкусом провести время

Днепр - город контрастов. Каждый день в нем есть возможность развиваться и отдыхать без финансовых растрат и с пользой.

OBOZREVATEL расскажет о самых интересных бесплатных мероприятиях в Днепре на ближайшей неделе.

Где в Днепре бесплатно и со вкусом провести время

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

20, 21 и 22 сентября, в 20:30, в парке Зеленый Гай все желающие жители Днепра могут насладиться фильмом в кинотеатре под открытым небом. Каждый раз организаторы готовят новый фильм для просмотра, какой - до последнего остается тайной. Берите с собой вторую половинку или друзей, запасайтесь теплым пледом и наслаждайтесь прекрасными кинокартинами в приятной осенней компании!

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ТВОРЧЕСКИЙ ПЕРФОРМАНС НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛОЩАДИ

20 сентября, в 12:30, на Европейской площади можно насладиться перформансом "ГОЛУБИ" - это продолжение серии перформансов днепровской художницы Алены Загребельной. Язык денег, для большинства, является более понятным, чем язык искусства. Отсюда и название - "ГОЛУБИ" - пропорциональное соотношение относительно других видов птиц на территории города, где голуби - это люди, которые воспринимают только язык денег и совсем не интересуются искусством, а другие птицы - те, кто совсем не понимает язык денег, но разбираются в искусстве.

Алена Загребельная

ХАДУ: БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

ХАДУ - это гимнастика, восстанавливающая позвоночник, суставы, связки и мышцы. С помощью ХАДУ можно избавиться от болей в спине и пояснице. Хотите попробовать? Уже в эту субботу, 21 сентября, в 12:00, по адресу ул. Калиновая, 8-д, (клуб "Energy Fit" в ТЦ "Наутилус") организаторы приглашают на бесплатный мастер-класс и ознакомительную тренировку. Регистрация обязательна.

Новости Днепр накроют дожди и шквальный ветер

ХАДУ: original club

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПАРКЕ ШЕВЧЕНКО

21 сентября, с 12:00, в парке им. Т.Г. Шевченко пройдет масштабный и яркий семейный фестиваль. В программе - концерт, интересные мастер-классы и розыгрыш подарков. Также в парке будут установлены несколько ярких фото-зон. Организаторы приглашают приходить всей семьей.

womo.ua

БЕСПЛАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА: DOTA 2, COUNTER STRIKE И ХИП-ХОП BATTLE

21 сентября, с 10:00 до 20:00, в Парке Глобы пройдет фестиваль детского творчества "ЗІ ЗЛАГОДОЮ В СЕРЦІ". Вас ожидают выступления лучших коллективов города, конкурс Мисс и Мистер, digital zone для тех, кто любит Dota 2 и Counter strike и в финале для Вас будет играть DJ и создавать шоу - хип-хоп battle.

kolobok.ua

СЕЗОН ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВЕЧЕРИНОК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ SOCIAL DANCE DNEPR

В воскресенье, 22 сентября, с 19:00 до 22:00 на Фестивальном причале пройдет вечеринка Social Dance Dnepr. Для всех, кто очень хочет ворваться в кружащую социальную толпу, будут проводиться мастер-классы и анимации от преподавателей лучших школ танцев Днепра.

SOCIAL DANCE DNEPR

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ИСКУССТВУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Образовательный курс по искусству “Артсвіт дітям” пройдет в субботу, 21 сентября, по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 4а. В новом учебном году детям предлагают рассмотреть изобретения, понятие и техники, которые меняли историю искусства. “Артсвіт дітям” познакомит с явлениями, которые не встретишь в обычной художественной школе. Ребенок сможет почувствовать искусство "на вкус" и выбрать собственное направление в будущем.

Артсвіт

Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие во всех занятиях курса бесплатно. Занятия проходят каждую субботу, для детей 7-9 лет начало в 12:30, для детей 10-12 лет - в 14:30.

УТРЕННЯЯ ЙОГА НА ПРИРОДЕ

28 сентября, в 10:00, в парке Зеленый Гай вас ждет крутая и продуктивная практика. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по номеру телефона (050) 481-44-40. В этом году это последнее занятие с йоги на природе в парке Зеленый Гай. Наверное, этой осенью больше не будет возможности так круто потренироваться под теплым солнцем, так интересно начать выходные и познакомиться с глубокой и энергетической практикой йоги, а значит точно нужно пробовать себя в новой стихии.

sunny7.ua

PODYAKA FEST

29 сентября, с 13:00 до 21:00, на Фестивальном причале ко Дню Благодарения пройдет грандиозный фестиваль.

Всех гостей ждут ворк-аут шоу с Денисом Мининым, квест "Битва титанов", шоу робототехники, розыгрыш ценных призов, детские мастер-классы, спортивная зона, соревнования на гиробордах и в конце праздника - музыкальный фестиваль PSALMS.

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Яна Коваль

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