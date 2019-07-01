Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко пообещал вознаграждение за поимку живодера, который продолжает убивать животных в городе.

За последнее время в Днепре прокатилась серия убийств животных. Об этом сообщил заммэра Днепра Михаил Лысенко на странице в Facebook.

"Это началось в мае. Продолжается по сей день. Убийства попросту поражают своей бесчеловечностью и жестокостью. Я очень сомневаюсь, что человек, имеющий хотя-бы микро часть здравого рассудка мог такое сделать. Последние убитые животные были обнаружены на ул. Войцеховича", – написал Лысенко.

За любую информацию, которая поможет установить личность живодера, заммэра пообещал вознаграждение – 41 тыс. грн

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Лысенко добавил, что предоставить информацию можно через журналистов, на его личной странице в Facebook, или на горячую линию мэра.

Неравнодушные горожане готовы добавить личные деньги к вознаграждению за поимку убийцы. "Докину 1000 грн, если при "задержании" он упадет, в следствии чего - открытый перелом двух ног. Без шуток", "К 31000 Лысенко готов добавить ещё 5000 грн. Лично от себя", – пишут пользователи.

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Скриншот

Скриншот

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Убийство животных Facebook Михаила Лысенко

Убийство животных Facebook Михаила Лысенко

Убийство животных Facebook Михаила Лысенко

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