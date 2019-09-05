"Даю 20 лет гарантии и горжусь": подрядчик рассказал о капитальном ремонте моста в Днепре

Ремонт Нового моста в Днепре выполняется по самым современным технологиям, с использованием качественных материалов, и срок гарантии работы составляет, как минимум 20 лет.

Об этом изданию "Наше місто" рассказал директор специализированного предприятия "Маст-Буд" Михаил Беккер. По его словам, "еще 5 лет к этой цифре можно добавить".

"На предприятии трудятся опытные и грамотные инженеры, высококвалифицированные специалисты и кадровые рабочие. Но при этом постоянное повышение знаний – норма для каждого, я — не исключение. Только так можно демонстрировать европейское качество. Поскольку на всех объектах работы ведутся круглосуточно по вахтовому методу, производственный процесс отлажен до мелочей", — отметил он.

Михаил Беккер nashemisto.dp.ua

nashemisto.dp.ua

nashemisto.dp.ua

Напомним, специализированное предприятие "Маст-Буд", возглавляемое Михаилом Беккером, начало создавать себе репутацию в 80-х: в Мариуполе открыли филиал Киевского предприятия "Маст-Буд". В советские времена в Украине было всего три крупных плавающих мостоотряда — в Киеве, Днепропетровске, Николаеве и небольшой в Одессе.

Предприятие "Маст-Буд", где работают 1200 человек, оснащено самым современным технологическим оборудованием, строительной техникой, специальными агрегатами отечественного и импортного производства, что обеспечивает проведение строительно-монтажных работ высокого уровня сложности, в том числе в экстремальных технологических и погодных условиях.

Капитальный ремонт Нового моста в Днепре nashemisto.dp.ua

В "Маст-Буд" строят причалы, пирсы, укрепления, а также сооружения транспорта — мосты, путепроводы и все, что связано с буровыми, свайными, подводно-техническими работами. У предприятия — огромный опыт возведения объектов в Азовском и Черноморском морских бассейнах, на реках Кальмиус, Кальчик, Зеленая, Северский Донец, Днепр, крупных металлургических заводах и стройках Мариуполя, Донецка, Одессы, Херсона, Днепра, Киева, Крыма и Карпат.

"Определенной фишкой "Маст-Буд" стало внедрение эффективных технологий по устройству фундаментов в сложных горногеологических условиях, в условиях открытого моря и больших рек с быстрым течением, в стесненных условиях. Предприятие сертифицировано по Системе управления качеством в строительстве известной в мире международной сертификационной компанией SAI GLOBAL и Регистром судоходства Украины", — рассказал Михаил Беккер.

nashemisto.dp.ua

nashemisto.dp.ua

На счету предприятия — сотни важных объектов. Среди них реконструкция станции Донецк, строительство Ясиноватской развязки на автодороге Киев — Луганск — Изварино, капремонт 13-го и 8-го причалов в Мариупольском порту, строительство путепроводов на автодороге Запорожье — Донецк, реконструкция моста через реку Волчью в Павлограде, строительство 3-й и 4-й очередей обхода Донецка. Из объектов, которые возводятся в последние три года, специалисты гордятся мостами на дороге государственного значения Н-01 Киев — Знаменка, 1-й очередью пылеугольного топлива на "Азовстали", мостом через реку Казенный Торец на автомобильной дороге Киев — Харьков — Довжанский, 675 км. В прошлом году начали реконструкцию причалов №4 в Мариупольском порту и №1-z — в Одесском.

Качество работы "Маст-Буд" подтверждают многочисленные награды, которых удостоены предприятие и его руководитель. Беккер награжден орденами "За розбудову України" им. М. Грушевского, двумя орденами "Слави на вірність Вітчизни", международными дипломами популярности и качества "Золотая Фортуна".

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