"Батя едет!" В Кривом Роге устроили панику из-за приезда Зеленского

В Кривом Роге бросились срочно латать ямы на дорогах накануне визита президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться 12 июля.

Об этом сообщает "Первый Криворожский". Так, в Металлургическом районе города начали ремонтировать дорогу возле въезда на парковку Дворца молодежи, Криворожского национального университета и цирка. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

Как сообщили местные жители, коммунальщики работали практически целые сутки, ямы латали не только днем, но и поздно вечером. Также в городе принялись вымывать дороги, по которым пройдет президент.

"Это моют дорожку, по которой сегодня пройдет президент Зеленский. А перед вашими рабочими визитами или поездками к маме в Кривом Роге моют дорожки?" – рассказали журналисты.

Планируется, что Зеленский посетит Криворожский национальный университет. После этого он намерен пройтись по городу и пообщаться с людьми.

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы Первый криворожский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве. На Позняках перекрыли дорогу.

До этого из-за посадки борта №1 с президентом Украины Владимиром Зеленским пассажиров рейса Киев – Львов высадили не в главном, а в старом терминале Львовского международного аэропорта имени Данила Галицкого.

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