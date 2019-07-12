Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

"Батя едет!" В Кривом Роге устроили панику из-за приезда Зеленского

16.8т Читать материал на украинском

В Кривом Роге бросились срочно латать ямы на дорогах накануне визита президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться 12 июля.

Об этом сообщает "Первый Криворожский". Так, в Металлургическом районе города начали ремонтировать дорогу возле въезда на парковку Дворца молодежи, Криворожского национального университета и цирка. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

Новости
"Как при Януковиче": в Ужгороде отличились маразмом из-за приезда Зеленского

Как сообщили местные жители, коммунальщики работали практически целые сутки, ямы латали не только днем, но и поздно вечером. Также в городе принялись вымывать дороги, по которым пройдет президент.

"Это моют дорожку, по которой сегодня пройдет президент Зеленский. А перед вашими рабочими визитами или поездками к маме в Кривом Роге моют дорожки?" – рассказали журналисты.

Планируется, что Зеленский посетит Криворожский национальный университет. После этого он намерен пройтись по городу и пообщаться с людьми.

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

В Кривом Роге латают ямы

В Кривом Роге латают ямы

Первый криворожский

"Батя едет!" В Кривом Роге устроили панику из-за приезда Зеленского
"Батя едет!" В Кривом Роге устроили панику из-за приезда Зеленского
"Батя едет!" В Кривом Роге устроили панику из-за приезда Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве. На Позняках перекрыли дорогу.

До этого из-за посадки борта №1 с президентом Украины Владимиром Зеленским пассажиров рейса Киев – Львов высадили не в главном, а в старом терминале Львовского международного аэропорта имени Данила Галицкого.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Кривой Рог
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
125
77
Смешно
5
Интересно
21
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Нужно ещё траву покрасить,бродячих собак отстрелять,бомжей отмыть и приодеть...Показуха никуда не делась.А почему бы молодому дарованию не прокатиться на велосипеде по криворожскому бездорожью?Или связь с народом прервалась?Родина клоуна в лучших традициях совка демонстрирует тупое раболепие.Почему бы президенту не показать реальное состояние дорог и всего окружающего?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Иванов Ваня, ладно,пусть кусают велосипедиста.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Aleshin Aleksei, а собак за что?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel