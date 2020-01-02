"Бандера объединяет!" В Днепре прошло факельное шествие: яркие фото и видео

В среду, 1 января, в Днепре прошло факельное шествие, посвященное 111-ой годовщине со дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.
Около 18:00 полсотни участников собрались под "Штабом сопротивления капитуляции" возле Днепропетровской областной администрации на импровизированный митинг, передает Depo.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Митингующие начали акцию с гимна Украины и выступления организаторов, а затем прошли по центральным улицам города до памятника Тарасу Шевченко.
Факельное шествие в Днепре-2020
dnipro.depo.ua
"Имя Бандеры, фигура Бандеры объединяет всех, независимо от места, где проживают сознательные украинцы. И этот марш – это марш национального единства", – сказал один из организаторов акции и экс-нардеп Андрей Денисенко.
Факельное шествие в Днепре-2020
49000.com.ua
Факельное шествие в Днепре-2020
49000.com.ua
Активисты держали в руках факелы, сине-желтые и красно-черные флаги, а также плакаты с надписями: "Помним, что мы – потомки своих героев" и "Требование нации — нет капитуляции".
Факельное шествие в Днепре-2020
49000.com.ua
На митинге также осудили поздравление президента Украины Владимира Зеленского с новогодними праздниками президента России Владимира Путина.
Факельное шествие в Днепре-2020
dnipro.depo.ua
Факельное шествие в Днепре-2020
49000.com.ua
Факельное шествие в Днепре-2020
dnipro.depo.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.
Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.
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