"Бандера объединяет!" В Днепре прошло факельное шествие: яркие фото и видео

В среду, 1 января, в Днепре прошло факельное шествие, посвященное 111-ой годовщине со дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

Около 18:00 полсотни участников собрались под "Штабом сопротивления капитуляции" возле Днепропетровской областной администрации на импровизированный митинг, передает Depo.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Митингующие начали акцию с гимна Украины и выступления организаторов, а затем прошли по центральным улицам города до памятника Тарасу Шевченко.

Факельное шествие в Днепре-2020 dnipro.depo.ua

"Имя Бандеры, фигура Бандеры объединяет всех, независимо от места, где проживают сознательные украинцы. И этот марш – это марш национального единства", – сказал один из организаторов акции и экс-нардеп Андрей Денисенко.

Факельное шествие в Днепре-2020 49000.com.ua

Факельное шествие в Днепре-2020 49000.com.ua

Активисты держали в руках факелы, сине-желтые и красно-черные флаги, а также плакаты с надписями: "Помним, что мы – потомки своих героев" и "Требование нации — нет капитуляции".

Факельное шествие в Днепре-2020 49000.com.ua

На митинге также осудили поздравление президента Украины Владимира Зеленского с новогодними праздниками президента России Владимира Путина.

Факельное шествие в Днепре-2020 dnipro.depo.ua

Факельное шествие в Днепре-2020 49000.com.ua

Факельное шествие в Днепре-2020 dnipro.depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.

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