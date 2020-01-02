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2 января • обновлено в 10:24
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"Бандера объединяет!" В Днепре прошло факельное шествие: яркие фото и видео

1.7т
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В среду, 1 января, в Днепре прошло факельное шествие, посвященное 111-ой годовщине со дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

Около 18:00 полсотни участников собрались под "Штабом сопротивления капитуляции" возле Днепропетровской областной администрации на импровизированный митинг, передает Depo.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Митингующие начали акцию с гимна Украины и выступления организаторов, а затем прошли по центральным улицам города до памятника Тарасу Шевченко.

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Факельное шествие в Днепре-2020

Факельное шествие в Днепре-2020

dnipro.depo.ua

"Имя Бандеры, фигура Бандеры объединяет всех, независимо от места, где проживают сознательные украинцы. И этот марш – это марш национального единства", – сказал один из организаторов акции и экс-нардеп Андрей Денисенко.

Факельное шествие в Днепре-2020

Факельное шествие в Днепре-2020

49000.com.ua

Факельное шествие в Днепре-2020

Факельное шествие в Днепре-2020

49000.com.ua

Активисты держали в руках факелы, сине-желтые и красно-черные флаги, а также плакаты с надписями: "Помним, что мы – потомки своих героев" и "Требование нации — нет капитуляции".

Факельное шествие в Днепре-2020

Факельное шествие в Днепре-2020

49000.com.ua

На митинге также осудили поздравление президента Украины Владимира Зеленского с новогодними праздниками президента России Владимира Путина.

Факельное шествие в Днепре-2020

Факельное шествие в Днепре-2020

dnipro.depo.ua

Факельное шествие в Днепре-2020

Факельное шествие в Днепре-2020

49000.com.ua

Факельное шествие в Днепре-2020

Факельное шествие в Днепре-2020

dnipro.depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Андрій Денисенко Степан Бандера
Место
Украина Днепр
Тег
митинг
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
Яркое шествие! хорошо мы прошлисьв Киеве! С днем рождения Степан Андреевич! Вату и кац-апов сегодня трусит и пердаки у них горят по всей россии и Украине! Гов-но с них течет реками.:))) привет из Одессы!
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2
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Хоть мне и пох на русню, но всё же, живые организмы... Это, ЖЕЖ, ни один пердак не выдержит. Вчера статья про Киев, сегодня про Днепр ))))
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Коскин Александр
Коскин Александр
Ганьба и позорище стране в которой я живу.
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