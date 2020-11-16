Авторитетные медики Днепра будут поддерживать Филатова во втором туре выборов на пост мэра

Действующий мэр немало сделал для развития городской отрасли здравоохранения. И это одна из причин, по которой представители медицинского сообщества намерены проголосовать за него во втором туре выборов городского главы.

Соответствующее заявление сделал академик НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Александр Лоскутов.

"Выборы мэра – это очень важный день в жизни города. И от него будет зависеть будущее нашего мегаполиса. Мы видим, что происходит во многих городах Украины. Я хочу, чтобы Днепр, как всегда, был первым и лучшим. Поэтому на выборах, как и в предыдущие разы, я буду поддерживать Бориса Филатова", — подчеркнул господин Лоскутов в интервью представителям местных СМИ.

Он акцентировал внимание на том, что давно знает Бориса Альбертовича. И особенно ценит его вклад в защиту города, которая потребовалась шесть лет тому назад.

"Он очень порядочный и патриотичный человек. Я всегда вспоминают 2014 год. Это была большая трагедия для всей страны и для нашей области. Он первым подставил свое плечо и был одним из главных организаторов защиты как нашей родной Днепропетровской области, так и всего Юга Украины. Мне очень импонирует его отношение к ветеранам и участникам боевых действий. Это видно по многим проектам, которые он сделал для этих людей", — отметил профессор.

Сегодняшний фронт для руководителя любого региона лежит в плоскости защиты здоровья украинцев. В этом вопросе Борис Филатов, по словам медика, также проявил особую чуткость.

"Мне нравится его поддержка медицины. Как специалист говорю, что он одним из первых среди мэров украинских городов провел большую работу по реорганизации заброшенной инфекционной больницы. Он ее переподчинил городскому совету. И на сегодня там созданы очень достойные условия. Хорошее отношение у него ко всем лечебным учреждениям городского профиля. Имеется в виду и больница скорой помощи, где идет полным ходом реконструкция, и больница №16, и больница №9, и больница №6", — добавил Александр Лоскутов.

Врач уверен в том, что с таким руководителем у Днепра есть перспективы развития.

"Не стоит забывать, что наш город – большой промышленный и научный центр. И его возглавлять должен человек, имеющий высокий интеллектуальный уровень. Наш мэр имеет два высших образования. Об этом мало вспоминают, но он еще и кандидат юридических наук. И это очень важно для руководителя любого города", — акцентировал внимание профессор. В разговоре с журналистами он вспомнил о проектах Филатова, направленных на повышение комфорта и качества жизни днепрян: от транспортного сообщения до рекреационных зон, от поддержки промышленности до ремонтов жилого фонда. "Он смотрит на перспективу. Его надо поддерживать. Я буду за него голосовать. Нужно оценивать всех претендентов по тем результатам, которые они уже имеют. Критиковать проще всего. А вот что-то сделать, организовать – это очень сложно", — заявил Александр Лоскутов.