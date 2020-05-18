Аварийную школу в Каменском отремонтируют за 50 млн гривен

В городе Каменское Днепропетровской области планируется капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №20.

Именно здесь в июле 2019 года посреди бела дня произошел масштабный обвал фасада. Как стало известно из тендера на портале ProZorro, потратить на работы готовы почти 50 миллионов гривен.

По информации издания "Событие", последний ремонт в старом корпусе, где случилось обрушение, проходил около 6 лет назад. Инцидент произошел во время реконструкции более нового соседнего здания. Работы проводились в период летних каникул, поэтому обошлось без жертв.

Аварийная школа в Каменском Событие

Аварийная школа в Каменском Событие

Скриншот ProZorro

По первоначальным подсчетам, реконструкция школы должна была обойтись городу в 4 миллиона гривен. В этом году эту сумму увеличили до более чем 49 миллионов гривен.

В то же время родители учеников обеспокоены и состоянием второго корпуса школы, в который перевели школьников после обвала. Несмотря на то, что в течение последнего учебного года там также проходили ремонтные работы, горожане не уверены в его качеством. Свое возмущение они решили выразить современным образом, запустив флешмоб "Твоя школа еще не упала?".

"Ремонт проводится с грубыми нарушениями, не соответствует качество материалов, не соответствует количеству работ, заявленных в смете. Я хочу, чтобы этот ремонт был безопасным, я хочу, чтобы мой ребенок учился в безопасном здании, я хочу не бояться отпускать его в школу", – поделилась мама ученика школы №20.

Аварийная школа в Каменском Событие

Аварийная школа в Каменском Событие

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