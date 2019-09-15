Парень из Днепра поразил суддей и зрителей популярного шоу "Х-Фактор".

Стартовал десятый сезон известного шоу и в первом же выпуске Иван Чижевич заставил зал аплодировать стоя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Иван Чижевич YouTube

Как стало известно, Иван поет на корпоративах. На такую большую сцену выходит не впервые. Он уже участвовал в шоу "Голос страны".

Выступление парня произвело фурор и судьи вместе с залом были в восторге. Иван прошел в следующий этап.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября в эфире телеканала СТБ стартовал десятый сезон вокального шоу "Х-фактор", в котором украинцы пытаются впечатлить звездных судей своими певческими способностями.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!