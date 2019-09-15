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15 сентября • обновлено в 11:00
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Аплодировали стоя: парень из Днепра взорвал зал на "Х-Факторе". Видео

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Парень из Днепра поразил суддей и зрителей популярного шоу "Х-Фактор".

Стартовал десятый сезон известного шоу и в первом же выпуске Иван Чижевич заставил зал аплодировать стоя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Иван Чижевич

Иван Чижевич

YouTube

Как стало известно, Иван поет на корпоративах. На такую большую сцену выходит не впервые. Он уже участвовал в шоу "Голос страны".

Выступление парня произвело фурор и судьи вместе с залом были в восторге. Иван прошел в следующий этап.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября в эфире телеканала СТБ стартовал десятый сезон вокального шоу "Х-фактор", в котором украинцы пытаются впечатлить звездных судей своими певческими способностями.

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Место
Украина Днепр
Тег
шоу
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