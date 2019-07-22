Аэропорт в Днепре: какие изменения ожидать и когда начнется строительство

В Днепре рассказали о строительстве взлетно-посадочной полосы и реконструкции терминала в днепровском аэропорте.

Вопрос с днепровским аэропортом сдвинулся с мертвой точки только теоретически, сообщает OBOZREVATEL с места события.

Как стало известно, в ближайшее время объявят тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы для аэропорта "Днепропетровск".

Но на сегодняшний день изменений по строительству аэропорта пока нет:

"Это достаточно длительный процесс. Необходимо внесение изменений в Закон о "Государственном бюджете Украины на 2019 год". Это произойдет не раньше октября-ноября. После этих изменений можно будет говорить, что вопрос сдвинулся с мертвой точки", – рассказал Александр Сирота, член постоянной комиссии Днепровского городского совета строительства и архитектуры.

Аэропорт Днепра Днепр Час

Многие эксперты утверждают, что нужно построить два аэропорта - в Днепре и Соленом. Но экспертная группа пересмотрела варианты и пришла к выводу, что один аэропорт будет "убивать" другой.

Сирота отметил, что реконструкция аэропорта "Днепропетровск" имеет много сложностей:

"Запуск в новом формате аэропорта тесно связан с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Эти работы могут продолжаться два года", – сказал эксперт.

Пока неизвестно, будут ли строить новый терминал в аэропорте или реконструируют прежний:

"Если подтвердятся инвестиционные намерения Ярославского, то тогда проект строительства аэропорта приобретает дополнительный бонус в виде замены государственных или муниципальных инвестиций на частные", – добавил Сирота.

Риски, что процесс строительства аэропорта будет сорван, очень велики:

"Самое главное - это взлетная полоса. От нее зависит, кто и как сюда прилетит. И, конечно, интенсивность, с которой можно будет взлетать и садиться", – рассказал Михаил Крапивко, экономический эксперт.

Эксперты Александр Сирота и Михаил Крапивко

Крапивко добавил, что на сегодняшний день есть позитивный сигнал о том, что новая власть поддерживает направление на строительство аэропорта именно в Днепре.

Также стало известно, что во время реконструкции рейсы аэропорта Днепра примет аэропорт Запорожье.

Согласно ранее озвученным планам, строительство нового терминала в аэропорту Запорожье планируют завершить до конца 2019 года, сообщает avianews.

На прошлой неделе в ходе рабочего визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти деньги на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президенту представили три проекта реконструкции аэродрома, однако наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство полосы на месте старой.

Реализация такого проекта предусматривает необходимость введения ограничений на полеты в Днепр из-за проведения строительных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Жулянах" из-за ЧП с самолетом случился коллапс.

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