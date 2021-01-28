В рамках проекта "Безопасная школа" 40 тыс. школьников Днепра уже получили новые ученические билеты

В Днепре в рамках проекта "Безопасная школа" новые ученические билеты уже получили 40 тыс. школьников. Процесс продолжается до сих пор.

Планируется, что все школьники будут с документами уже к концу текущего учебного года, – рассказал специалист департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Артем Трапезников.

Для младшей, средней и старшей школы созданы различные образцы ученических билетов: чтобы одиннадцатиклассники не пользовались документом с неактуальной фотографией. Все они пластиковые, с индивидуальным чипом и выполняют функцию пропуска в школу через турникет.

Также школьники могут использовать их как проездной документ: его следует предъявить в электротранспорте для бесплатного проезда или проезда с 25% скидкой в автобусном транспорте. Кроме того, со скидкой можно посещать муниципальные музеи и театры.

"Мы получаем много вопросов "почему так долго?". Существует много этапов: оцифровка, верификация, отправка в печать, поступление в состав, расфасовка, сообщение директору заведения о готовности партии и доставка в школу. Часто мы сталкиваемся с ошибками в анкетах, нужно время для уточнения информации у родителей, ее исправление", – отметил Артем Трапезников.

По словам специалиста департамента гуманитарной политики, немало вопросов также связаны с внесением в анкеты паспортных данных родителей: "Родители могут указать данные не только паспорта, а любого юридического документа, который подтверждает личность. Это может быть, например, водительское удостоверение. Они нужны только для подтверждения родства родителей с ребенком. Это продиктовано безопасностью: информация о вашем ребенке не должна поступать постороннему человеку".

Мария Куровская, мать ученика СОШ №24, рассказывает, что заполнила электронную форму для получения ученического билета как только узнала о ней: "Мой ребенок уже получил, можно сказать, свой первый документ, который может носить с собой. Поскольку свидетельство о рождении с собой не носит. Одно из существенных преимуществ – скидки в общественном транспорте. Мы с нетерпением ждем, когда будут доступны и другие услуги, такие как электронный дневник и расписание".

Если же ребенок потерял ученический билет или изменил школу, родители должны позвонить на горячую линию проекта "Безопасная школа" и оставить данные для перевыпуска карты: 063876 94 49, 067 876 94 49, 050 876 94 49 (ежедневно с 9:00 до 18 : 00).