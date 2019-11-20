3 миллиона в месяц: в Кривом Роге копы "накрыли" сеть порностудий. Видео

В Кривом Роге Днепропетровской области 18 ноября правоохранители задержали четырех организаторов онлайн-порнобизнеса.

Месячный доход группировки составлял около 3 миллионов гривень. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Кривом Роге копы "накрыли" сеть порностудий ГУ НП в Днепропетровской области

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Группа состояла из 32-летнего мужчины и трех женщин в возрасте от 23 до 27 лет. Мужчина арендовал три квартиры и обустроил их под порностудии. Женщины занимались вербовкой молодых девушек – размещали объявления в соцсетях и на досках объявлений. Затем приглашали женщин в вербовочный центр на собеседование. Лучших допускали к работе в порностудиях. Полицейские установили 25 девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

В Кривом Роге копы "накрыли" сеть порностудий ГУ НП в Днепропетровской области

18 ноября работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователем под процессуальным руководством прокуратуры провели обыски в трех порностудиях и вербовочном центре. В ходе обысков изъяли около 100 тыс. гривен, 2 тыс. долларов, 15 компьютеров, 10 вебкамер и другие вещественные доказательства.

В Кривом Роге копы "накрыли" сеть порностудий ГУ НП в Днепропетровской области

По данным фактам открыли уголовное производство по статье 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Сейчас трем участникам группы вручили уведомления о подозрении, в отношении четвертого фигуранта собирается доказательная база. В Индустриальном районном суде Днепра решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за трансляции запрещенных каналов.

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