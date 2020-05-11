+27 за сутки: опубликована свежая статистика заболеваемости COVID-19 на Днепропетровщине

За прошедшие сутки в Днепропетровской области обнаружили 27 новых случаев заболевания COVID-19.
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Коронавирусную инфекцию выявили у 20 жителей Днепра, четырех жителей Кривого Рога, одного жителя Каменского. Также по одному случаю заболевания зафиксировали в Павлограде и Софиевском районе, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.
По состоянию на вечер 10 мая общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 731.
Коронавирус на Днепропетровщине
pravda.com.ua
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом COVID-19 по всему миру заразились уже почти 4,2 млн человек. Больше всего болезнь начала распространяться в Мексике, Пакистане и Панаме.
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