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11 мая • обновлено в 11:44
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Алина Рашевская
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+27 за сутки: опубликована свежая статистика заболеваемости COVID-19 на Днепропетровщине

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За прошедшие сутки в Днепропетровской области обнаружили 27 новых случаев заболевания COVID-19.

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Коронавирусную инфекцию выявили у 20 жителей Днепра, четырех жителей Кривого Рога, одного жителя Каменского. Также по одному случаю заболевания зафиксировали в Павлограде и Софиевском районе, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

По состоянию на вечер 10 мая общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 731.

Коронавирус на Днепропетровщине

Коронавирус на Днепропетровщине

pravda.com.ua

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом COVID-19 по всему миру заразились уже почти 4,2 млн человек. Больше всего болезнь начала распространяться в Мексике, Пакистане и Панаме.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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