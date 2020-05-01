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1 мая • обновлено в 09:46
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Карина Бондаренко
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+17 за сутки: на Днепропетровщине увеличилось количество зараженных коронавирусом

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На Днепропетровщине обнаружили 17 новых случаев коронавирусной болезни.

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Больше всего людей заболело в Кривом Роге. Там COVID-19 диагностировали у 11 жителей, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

По два лабораторно подтвержденных случая зафиксировали в Покрове, Днепре и Першотравенске.

Коронавирус в Днепре

Коронавирус в Днепре

РБК

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине женщина с коронавирусом потеряла двойню на позднем сроке.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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