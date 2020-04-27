+16 за сутки! На Днепропетровщине увеличилось количество зараженных COVID-19

Еще у 16 жителей Днепропетровской области подтвердили коронавирус COVID-19.
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Семь случаев зафиксировали в Кривом Роге, по три – в Днепре и Подгородном, по одному – в Пятихатском районе, Каменском и Покрове, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной администрации.
Так, всего на Днепропетровщине коронавирусом заболели 310 человек. Тринадцать жителей области уже выздоровели.
Коронавирус
РБК
Как писал OBOZREVATEL ранее, из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, чтобы забрать заробитчан из Украины.
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