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27 апреля • обновлено в 08:58
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Карина Бондаренко
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+16 за сутки! На Днепропетровщине увеличилось количество зараженных COVID-19

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Еще у 16 жителей Днепропетровской области подтвердили коронавирус COVID-19.

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Семь случаев зафиксировали в Кривом Роге, по три – в Днепре и Подгородном, по одному – в Пятихатском районе, Каменском и Покрове, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной администрации.

Так, всего на Днепропетровщине коронавирусом заболели 310 человек. Тринадцать жителей области уже выздоровели.

Коронавирус

Коронавирус

РБК

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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