+16 за сутки! На Днепропетровщине увеличилось количество зараженных COVID-19

Еще у 16 жителей Днепропетровской области подтвердили коронавирус COVID-19.

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Семь случаев зафиксировали в Кривом Роге, по три – в Днепре и Подгородном, по одному – в Пятихатском районе, Каменском и Покрове, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной администрации.

Так, всего на Днепропетровщине коронавирусом заболели 310 человек. Тринадцать жителей области уже выздоровели.

Коронавирус РБК

Как писал OBOZREVATEL ранее, из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, чтобы забрать заробитчан из Украины.

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