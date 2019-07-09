14 учебных заведений Днепра попали в рейтинг лучших ВУЗов страны: список

В Украине появился рейтинг ТОП-200 лучших ВУЗов Украины.
В этот список попали 14 учебных заведений Днепра, сообщили на Освіта.ua
Как отметили, рейтинг создавался по принципам ранжирования ВУЗов. Одной из главных тенденций в ранжировании университетов в этом году оставалось соблюдение баланса между созданием новых, критических знаний, результатов исследований и инноваций и практической трансформацией этих наработок в развитие современного общества.
Рейтинг ВУЗов
Список лучших ВУЗов Днепра:
8 место - Национальный технический университет "Днепровская политехника";
14 место - Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара;
15 место - Национальная металлургическая академия;
55 место - Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры;
56 место - Днепропетровская медицинская академия;
58 место - Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта;
68 место - Украинский государственный химико-технологический университет;
103 место - Университет имени Альфреда Нобеля;
119 место - Днепровский государственный аграрно-экономический университет;
139 место - Университет таможенного дела и финансов;
160 место - Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины;
181 место - Днепропетровский государственный университет внутренних дел;
193 место - Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта;
200 место - Днепровский гуманитарный университет.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские университеты попали в мировой топ.
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