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14 учебных заведений Днепра попали в рейтинг лучших ВУЗов страны: список

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В Украине появился рейтинг ТОП-200 лучших ВУЗов Украины.

В этот список попали 14 учебных заведений Днепра, сообщили на Освіта.ua

Как отметили, рейтинг создавался по принципам ранжирования ВУЗов. Одной из главных тенденций в ранжировании университетов в этом году оставалось соблюдение баланса между созданием новых, критических знаний, результатов исследований и инноваций и практической трансформацией этих наработок в развитие современного общества.

Рейтинг ВУЗов

Рейтинг ВУЗов

Новости
Рядом с российским: украинский ВУЗ попал в число лучших в мире

Список лучших ВУЗов Днепра:

  • 8 место - Национальный технический университет "Днепровская политехника";

  • 14 место - Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара;

  • 15 место - Национальная металлургическая академия;

  • 55 место - Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры;

  • 56 место - Днепропетровская медицинская академия;

  • 58 место - Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта;

  • 68 место - Украинский государственный химико-технологический университет;

  • 103 место - Университет имени Альфреда Нобеля;

  • 119 место - Днепровский государственный аграрно-экономический университет;

  • 139 место - Университет таможенного дела и финансов;

  • 160 место - Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины;

  • 181 место - Днепропетровский государственный университет внутренних дел;

  • 193 место - Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта;

  • 200 место - Днепровский гуманитарный университет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские университеты попали в мировой топ.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
Днепррейтинг
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