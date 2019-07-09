14 учебных заведений Днепра попали в рейтинг лучших ВУЗов страны: список

В Украине появился рейтинг ТОП-200 лучших ВУЗов Украины.

В этот список попали 14 учебных заведений Днепра, сообщили на Освіта.ua

Как отметили, рейтинг создавался по принципам ранжирования ВУЗов. Одной из главных тенденций в ранжировании университетов в этом году оставалось соблюдение баланса между созданием новых, критических знаний, результатов исследований и инноваций и практической трансформацией этих наработок в развитие современного общества.

Рейтинг ВУЗов

Список лучших ВУЗов Днепра:

8 место - Национальный технический университет "Днепровская политехника";

14 место - Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара;

15 место - Национальная металлургическая академия;

55 место - Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры;

56 место - Днепропетровская медицинская академия;

58 место - Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта;

68 место - Украинский государственный химико-технологический университет;

103 место - Университет имени Альфреда Нобеля;

119 место - Днепровский государственный аграрно-экономический университет;

139 место - Университет таможенного дела и финансов;

160 место - Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины;

181 место - Днепропетровский государственный университет внутренних дел;

193 место - Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта;

200 место - Днепровский гуманитарный университет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские университеты попали в мировой топ.

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