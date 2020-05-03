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3 мая • обновлено в 22:23
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Игорь Кравченко

+13 за сутки: на Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом

1.3т
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По состоянию на утро 3 мая в Днепропетровской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом.

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Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Днепропетровщине – 448, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Днепропетровского областного совета, новые случаи были зафиксированы в Днепре – 8, и в Кривом Роге – 5.

На Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом

На Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом

medikom.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. За сутки было выявлено 72 новых случая.

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Автор
Игорь Кравченко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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