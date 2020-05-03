+13 за сутки: на Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 3 мая в Днепропетровской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Днепропетровщине – 448, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Днепропетровского областного совета, новые случаи были зафиксированы в Днепре – 8, и в Кривом Роге – 5.
На Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом
medikom.ua
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. За сутки было выявлено 72 новых случая.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.