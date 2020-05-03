+13 за сутки: на Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 3 мая в Днепропетровской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом.

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Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Днепропетровщине – 448, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Днепропетровского областного совета, новые случаи были зафиксированы в Днепре – 8, и в Кривом Роге – 5.

На Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом medikom.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. За сутки было выявлено 72 новых случая.

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