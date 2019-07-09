10 июля в Днепре отключат свет в двух районах: адреса

В Днепре не будет света 10 июля в Шевченковском и Новокодакском районе.
Электроснабжение отключат из-за технического обслуживания контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".
Света не будет по таким адресам:
В Днепре отключат свет 10 июля
ТСН
Шевченковский район:
ул. Генерала Пушкина, 2 — 32, 26а;
ул. Мессарош, 2 — 42, 3 — 29, 33.
Новокодакский район:
ул. Орбитальная, 43 — 75, 44 — 76;
пер. Ракитинский, 1 — 11, 4 — 10;
ул. Черноземная, 140 — 180, 141 — 149;
туп. Проездной, 1 — 25, 2 — 26;
ул. Миколы Хвылевого, 131;
ул. Воздухофлотская, 6;
просп. Ивана Мазепы, 39 — 43;
ул. Караваева, 54 — 58;
ул. Кутузова, 2 — 6, 2а;
ул. Воздухофлотская, 1, 2, 3, 5, 7.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре предупредили о масштабном отключении воды 10 июля.
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