Мэр Днепра Борис Филатов пообещал в ближайшее время учесть все просьбы жителей города – и предпринять максимально возможные меры для того, чтобы помочь людям пережить карантин. О том, что уже сделано и что будет реализовано в ближайшие дни, Филатов рассказал на своей странице в Фейсбук.

"Поверьте, я знаю обо всех проблемах, и город будет пытаться их решать. Помогать не только одиноким старикам, которым бесплатно доставляют продукты и медикаменты. Материальную поддержку от мэрии будут получать малообеспеченные, многодетные те, кто воспитывает детей с инвалидностью", - отметил Филатов.

Он также заявил о запуске с 9 апреля специальных рейсов в те уголки города, где есть трудности с покупкой продуктов и лекарств.

"С сегодняшнего дня жители микрорайонов, где нет продуктовых магазинов и аптек, могут пользоваться так называемыми спецрейсами. Я говорю, в том числе, об улице Бориса Кротова, посёлке Шевченко, Таромском, Авиаторском, где людям пришлось сложнее всего. Автобусы будут перевозить людей дважды в неделю – в понедельник и четверг. От вас будет требоваться только надеть маски и перчатки. Все, кому нужно ездить в больницы на неотложные процедуры или ухаживать за родственниками, смогут получить специальный билет", - сообщил Филатов.

По словам городского главы Днепра, мэрия также решает вопрос с оплатой коммунальных услуг, которая для многих людей, оставшихся без работы, стала проблемой.

"Мы прорабатываем вопрос с питанием для школьников льготных категорий, запретим коммунальным предприятиям начислять пени и оформим каждому нуждающемуся договор на реструктуризацию долга по ЖКХ", - заявил Филатов.

Он также сообщил, что городским властям удалось договориться с операторами мобильной связи о льготных тарифах для врачей и медсестер. И что в мэрии будут думать над тем, как поддержать малый бизнес.

"Я понимаю, как чувствуют сейчас частные предприниматели, потому что весь бизнес моей жены полностью рухнул и Марина Филатова просто платит своим сотрудникам зарплату из собственного кошелька. Город никого не бросит. Наши силы ограничены, но мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы каждый, кто живет и работает в нашем славном и гордом городе смог пережить это непростое время максимально безболезненно", - пообещал Филатов.