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13 апреля • обновлено в 17:06
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Борис Филатов снялся в клипе на гимн карантинного времени

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В Днепре создали городской гимн карантинного времени на мелодию песни Тины Тёрнер Simply the Best. В видеоклипе мотивирующей к соблюдению карантина песни снялись известные в городе люди во главе с мэром Борисом Филатовым. Об этом сообщает "Наше Місто".

Борис Филатов снялся в "Гимне карантинного времени"

Борис Филатов снялся в "Гимне карантинного времени"

Согласно замыслу, видео и песня должны мотивировать днепрян соблюдать карантин и по возможности не выходить из дому, чтобы остановить эпидемию коронавируса.

Днепр, stay home: Филатов снялся в клипе на гимн карантинного времени

Помимо Днепровского городского главы Бориса Филатова в видеоролике "засветились" также глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан, руководительница БФ Kiddo Анна Ермолаева, глава БФ "За дітей" Мария Пинчук, учредитель корпорации "Биосфера", уважаемые священнослужители, культурные деятели и другие.

Днепр, stay home: Филатов снялся в клипе на гимн карантинного времени

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