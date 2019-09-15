Борис Филатов о Библиотеке имени Джона Маккейна в Днепре: "Сюда поедут люди со всей Украины!"

В Днепре открыли Библиотеку украинской диаспоры имени Джона Маккейна. Уникальная для страны библиотека содержит литературу, документы, фотографии, пластинки, газеты и журналы, которые длительное время хранились в США, Германии, Бразилии, Аргентине и Канаде.

Стоимость изданий эксперты оценивают почти в миллион гривен. Общине Днепра представители украинской диаспоры передали все бесплатно.

Идея основать уникальную библиотеку в Днепре принадлежит городскому голове Борису Филатову.

"В Днепре должно быть место, откуда в дальнейшем будет распространяться украинизация. Должно быть сердце. Это - не просто библиотека. Для меня это - точка сбора. Я знаю, что именно сюда поедут люди со всей Украины. Днепр - город, который остановил "русскую весну". Это - становой хребет независимости страны. Город волонтеров и добровольцев", - сказал Борис Филатов.

Так, весной прошлого года во время рабочей поездки в США глава города познакомился с профессором украинского происхождения Владимиром Пылышенко. Именно он согласился передать часть своего книжного достояния, которое собирал в течение всей жизни, в фонд будущей днепровской библиотеки.

"Я люблю книги. Такого случая, чтобы выбрасывать книгу, - у меня не было. Я собирал ту библиотеку. В Борисе Альбертович (мэр Днепра Борис Филатов, - ред.) Я увидел человека, который заботится о народе. Который приезжал в Америку не жить нашими достижениями, а увидеть: чему можно научиться и привезти с собой, чтобы улучшить жизнь здесь", - рассказал господин Пылышенко.

Фонд Библиотеки имени Джона Маккейна – это около 5 тыс. униг, самые старые из которых датированы началом прошлого века. Издание имеют не просто библиографическую ценность, но и историческое значение. На ряде экземпляров сохранились оригинальные подписи известных личностей.

В библиотеке можно найти, в частности, "Основы Конституции УНР", "Святое Евангелие", издание, описывающих Голодомор в Украине 1932-33 годов, а также экземпляры книг об Организации украинских националистов. Здесь есть одно из самых полных в Украине собрание томов "Летописи Украинской повстанческой армии".

Кроме этого, есть экземпляр агитационной листовки 50-х годов прошлого века, боевые приказы, карты, клише для бофонов украинских повстанцев 40 – 50-х годов (односторонние денежные квитанции с фиксированным номиналом, - ред), а также англоязычные издания, которые рассказывают историю еврейского народа.

В библиотеку выделено зала на первом этаже Центральной городской библиотеки (ул. Воскресенская, 23). Пользоваться ею могут все желающие – для этого нужно лишь пройти бесплатную регистрацию в читальне.

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