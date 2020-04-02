Больше, чем в столице: Филатов рассказал о спецрежиме транспорта в Днепре

В условиях карантина пользоваться городским общественным транспортом могут только сотрудники критической инфраструктуры города. Проезд разрешен при наличии спецпропуска, маски и перчаток. О том, как работает спецрежим транспортных перевозок и чем он отличается от киевского, мэр Днепра Борис Филатов рассказал на своей странице в Фейсбук.

"Почти 100 тыс сотрудников критической инфраструктуры города получили номерные спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Профильный департамент обработал 6,2 тыс заявок от различных предприятий", - отметил Филатов.

Также, по его словам, определены 20 структур и ведомств, сотрудники которых могут ездить без спецпропусков.

"По решению городской комиссии ТЭБЧС сотрудники двадцати структур и ведомств (правоохранители, ГСЧС, сотрудники судов и т.д.) могут ездить по рабочим удостоверениям. Попасть в салон транспорта можно только в масках и перчатках – это обязательное условие. Чтобы сократить время ожидания, на наиболее оживленных ветках добавили дополнительный подвижной состав", - сообщил Филатов.

По словам мэра Днепра, в городе действуют 32 маршрута общественного транспорта.

"На основных направлениях движения в городе действуют 32 трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрута. Для сравнения, это больше, чем в столице. Жизнь не заканчивается. Во время вынужденного простоя, весь незадействованный для перевозок в спецрежиме транспорт, осматривают и ремонтируют для подготовки к летнему сезону", - рассказал он.

Также Филатов предостерег жителей города от попыток нарушить карантинные ограничения.

"Еще раз: спецрежим общественно транспорта предусматривает, что сотрудники критической инфраструктуры могут добраться из дома на работу и обратно ! Не нужно пытаться перевозить в транспорте своих детей или ехать за покупками", - заявил он.

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