С Олегом Скрипкой: как днепряне отпраздновали Рождество

В центре Днепра собрались более 5500 человек, чтобы отпраздновать Рождество. В этом году новогодний городок увеличился: теперь он расположился сразу на двух центральных площадях – Героев Майдана и Европейской.

Мэрия Днепра подготовила развлекательную программу. В частности, 6 января здесь выступил Олег Скрипка и "Le Grand Orchestra".

Днипрянка Елена Островская в восторге от организации праздника: "Мы здесь живем и нам переполняют прекрасные ощущения: все блестящее и праздничное. Сейчас очень интересно и весело. Спасибо городским властям за организацию концерта".

Рождество в Днепре

Надежда Прищеп также выразила восхищение. Она утром была в церкви, а потом приехала в центр посмотреть концерт. "Замечательно, что уже вечером есть возможность посетить такой праздничный концерт. Я в восторге. Это хорошие эмоции и приятные впечатления. Спасибо, что это организовано", – рассказала днипрянка.

Рождество в Днепре

Среди присутствующих были и фанаты творчества Олега Скрипки. Так, Виталий Хобец отметил, что вместе с друзьями пришел специально на выступление певца.

Рождество в Днепре

"Так совпало, что и праздник большой, и выступление любимого исполнителя. Здесь атмосфера праздничная и хороший исполнитель. Это все то, ради чего мы здесь. Мы хотели бы, чтобы такие концерты проходили еще", – отметил Виталий.

Рождество в Днепре

Сергей вместе с семьей приехал специально на концерт из Никополя. Подобные инициативы городских властей Днепра оценивает положительно.

Рождество в Днепре

Напомним, 7 января в 19:00 начнется шоу-программа "Щедрый вечер" и вертеп-мюзикл. Новогодняя ярмарка в центре будет работать до 13 января.

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