Благодаря договоренности Филатова с ЕБРР в Днепре термомодернизуют еще 98 зданий бюджетных учреждений

20 октября Днепровский городской совет подписал договор с Европейским банком реконструкции и развития по термомодернизации 98 бюджетных учреждений и учреждений города.

Это – 25 млн евро кредитных средств, которые позволят повысить энергоэффективность 66 детских садов, 28 школ и 4 медицинских учреждений.

"Благодаря договоренности городского головы Бориса Филатова с Европейским банком реконструкции и развития сегодня мы подписали договор о финансировании второго этапа большого проекта по энергосберегающим и энергоэффективным технологиям в бюджетных учреждениях города. Это позволит создать еще более комфортные условия для жителей нашего города", – отметил заместитель городского головы Эдуард Подлубный.

Эдуард Подлубный рассказал детали решения

Этот договор – это уже второй этап общего с ЕБРР Инвестиционного проекта повышения энергоэффективности в бюджетных учреждениях Днепра. В рамках первого этапа работы по термомодернизации 84 зданий учреждений образования были начаты в 2019 году и в настоящее время завершаются.

В Днепре термомодернизуют еще 98 зданий бюджетных учреждений города

"Наш партнер – Европейский банк реконструкции и развития увидел, что мы эффективно реализовали первый этап, поэтому сегодня мы подписали договор о втором транше. Благодаря той работе, которую проводит мэрия, и поддержке городского головы, мы воплощаем проект удачно и имеем высокую оценку от европейских партнеров", – говорит депутат городского совета, председатель комиссии по вопросам бюджета, финансов и местного самоуправления Артем Хмельников.

Артем Хмельников рассказал о подписании договора

По словам заместителя главы ЕБРР в Украине Марка Магалецкого, срок погашения кредита составит 13 лет с трехлетней отсрочкой погашения основной суммы. По условиям договора погашение кредита будет обеспечено за счет средств, которые будут сэкономлены городским советом после внедрения энергоэффективных мероприятий на определенных объектах. Предполагается, что обновленные заведения экономят не менее 30% энергоресурсов.

Марк Магалецкий заявил, что срок погашения кредита составит 13 лет

"Первый этап проекта в этом году уже завершается. Когда будет реализовано второй этап, а это около двух лет, Днепр станет городом, где воплотили в жизнь масштабный проект по термомодернизации бюджетных зданий в Украине!", – добавил Марк Магалецкий.

Для ратификации договора его вынесут на рассмотрение депутатов Днепровского горсовета, которая состоится 21 октября.