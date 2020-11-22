Администратор "колл-центра" Краснова в Днепре сдался полиции – СМИ

Один из администраторов "колл-центров", через которые проводили обзвон днепрян и руководили скупкой голосов, обратился в полицию. Об этом изданию 49000 стало известно из собственных источников.

"Сетка" колл-центров, как сообщил администратор, была налажена для скупки голосов избирателей в пользу кандидата от "Громадской силы" Загида Краснова, которые баллотируется в мэры. Напомним, сегодня, 22 ноября, в Днепре проходит второй тур выборов городского головы.

Ранее стало известно, что некие "социологи" предлагали днепрянам по 1500 гривен за то, чтобы они проголосовали за "нужного" кандидата на выборах. Для этого необходимо было поставить отметку напротив кандидата и сфотографировать бюллетень. Позже появился скриншот диалога со скупщиком, где было указана фамилия Краснова.

В день выборов, с утра на участках стали фиксировать, что ряд избирателей фотографируют свои бюллетени. Они задержаны и ныне дают показания в полиции.

Ряд избирателей в Днепре фотографируют свои бюллетени

Ряд избирателей в Днепре фотографируют свои бюллетени

А позже в правоохранительные органы обратился один из администраторов "колл-центра", откуда обзванивали "сетку" и говорили, за кого нужно проголосовать. Запись такого разговора попала в распоряжение редакции 49000.

После дачи показаний "администратора" полиция готовит рейды и задержания "сетки" Загида Краснова.

Ряд избирателей в Днепре фотографируют свои бюллетени

Также напомним, что продажа голоса и фотографирование бюллетеня — уголовное наказание. За это предусмотрен тюремные срок до трех лет.