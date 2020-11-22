Полиция готовит массовые обыски из-за скупки голосов в Днепре – СМИ

По данным из собственных источников, в полицию обратился один из "администраторов" "колл-центра", который проводил обзвон граждан, согласных продать голос на выборах, сообщает "Днепровская панорама".

Он якобы сообщил правоохранителям о подкупе избирателей через группы в соцсетях и популярных мессенджерах, предоставил записи разговоров "администраторов" с людьми, которые решили продать голоса, а также передал силовикам номера телефонов и адреса "колл-центров".

По предварительным данным, сейчас готовятся массовые обыски и задержания в подобных "колл-центрах", где организована незаконная скупка голосов в пользу кандидата от мафии Краснова.

Сейчас днепрянам, которые хотели "подработать на выборах" и вступали в группы в вайбере и других мессенджерах массово звонят "администраторы". Предлагают идти и голосовать за деньги.

"Наш кандидат — Загид Геннадьевич Краснов", — сообщают они. За фото отметки в бюллетене за мафиозного кандидата Краснова избирателям предлагают 1500 грн, которые обещают "прислать на карту потом, после фотоотчета" .

Журналисты утверждают, что это прямо свидетельствует о том, что людей толкают на преступление, а после — банально "кинут" и исчезнут. При этом за скупку голосов, как и за продажу голоса, грозит уголовная ответственность — вплоть до тюремного заключения. Днепрянам рекомендуют отказаться от "заманчивых" предложений Загида и не рисковать свободой и репутацией.

Отметим, что на выборах пойманы первые нарушители, продавшие голоса. Они делали фото бюллетеней, что запрещено законом. А когда их задержали полицейские — признались, что продали голоса Краснову.

Денег от Краснова продавшие голос все равно не получат — как и в прошлый раз, на выборах 25 октября. А вот тюремный срок получить можно запросто, подытожили СМИ.