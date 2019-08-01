Зверское нападение на таксиста в Кривом Роге: в деле произошел новый поворот

Полиция задержала подозреваемого в нападении на таксиста в Кривом Роге Днепропетровской области 31 июля.

Им оказался местный житель, сообщает пресс-служба областной полиции.

Vgorode.ua

"Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель. За покушение на убийство водителя такси мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет", – сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что коллеги пострадавшего заподозрили в преступлении одного из военнослужащих Национальной гвардии и блокировали движение на некоторых дорогах, добиваясь встречи с командованием 3011-й части НГУ.

Действительно ли к преступлению причастен нацгвардеец, полиция не сообщает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области утром 31 июля неизвестный нанес несколько ударов ножом таксисту.

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