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Зверски убил друга: под Днепром случилась кровавая трагедия

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В Подгородном Днепропетровской области 8 августа мужчина забил битой до смерти своего друга.

Как сообщает Информатор, в полицию позвонил 28-летний мужчина и сказал, что у него дома умер его 40-летний товарищ.

Оказалось, двое друзей выпивали, и в ходе беседы у них возникла ссора.

В итоге мужчина избил товарища битой, а увидев, что тот лежит без сознания, запаниковал и вызвал скорую помощь.

Мужчина зверски убил друга

Мужчина зверски убил друга

Газета

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На месте происшествия врачи констатировали смерть.

Данные по инциденту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 121 части 2 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Мера пресечения по данной статье подразумевает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге сын до смерти забил родную мать.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция убийство мужчина
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