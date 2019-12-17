Животных не спасли: в Днепре случился масштабный пожар в частном секторе

В Днепре 16 декабря на переулке Давыдова вспыхнул гараж. Огонь быстро распространился на жилой дом и сарай.

На его ликвидацию у пожарных ушло немало сил и времени. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре случился масштабный пожар в частном секторе Информатор

О возгорании стало известно около 21:30. Местные жители сразу же сообщили о происшествии в Службу спасения "101". На место оперативно прибыла дежурная бригада спасателей, однако по приезде выяснилось, что переулок слишком узкий для проезда машины, а давление при подключении к гидранту недостаточно высокое. Пожарные запросили подкрепление и автоцистерну.

Предварительно, пожар спровоцировала неисправность проводки. Его общая площадь составила 200 кв. м.

В происшествии обошлось без человеческих жертв, однако домашних животных спасти не удалось.

Окончательно с огнем справились лишь к полуночи. Пожар нанес значительные материальные убытки.

В Днепре случился масштабный пожар в частном секторе Информатор

В Днепре случился масштабный пожар в частном секторе Информатор

В Днепре случился масштабный пожар в частном секторе Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Набережной Победы Merсedes въехал в электроопору и снес ее. Следом в первое авто въехала Toyota. Mercedes сгорел, его водитель погиб.

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