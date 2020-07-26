В Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области 25 июля 81-летнего местного жителя нашли мертвым в собственном гараже.

Тело пенсионера было покрыто ножевыми ранениями. На труп мужчины наткнулся его сын, который после длительного отсутствия отца отправился на его поиски, сообщает "Первый городской". Внимание! Фото 18+

На место происшествия вызвали правоохранителей. По данному факту начали расследование.

Жителя Кривого Рога нашли мертвым в собственном гараже Фото: "Первый городской"

Жителя Кривого Рога нашли мертвым в собственном гараже Фото: "Первый городской"

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