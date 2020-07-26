Жителя Кривого Рога нашли мертвым в собственном гараже
Жителя Кривого Рога нашли мертвым в собственном гараже . Фото: "Первый городской"
В Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области 25 июля 81-летнего местного жителя нашли мертвым в собственном гараже.
Тело пенсионера было покрыто ножевыми ранениями. На труп мужчины наткнулся его сын, который после длительного отсутствия отца отправился на его поиски, сообщает "Первый городской". Внимание! Фото 18+
На место происшествия вызвали правоохранителей. По данному факту начали расследование.
Жителя Кривого Рога нашли мертвым в собственном гараже Фото: "Первый городской"
Жителя Кривого Рога нашли мертвым в собственном гараже Фото: "Первый городской"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар.
Поделиться в Facebook