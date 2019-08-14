Жителей Днепропетровщины напугал эксгибиционист

В Каменском Днепропетровской области мужчина полностью демонстрировал свои интимные места прохожим.
Днем 14 августа жителям левобережья пришлось наблюдать эту неприятную картину, сообщает Событие.
По рассказам очевидцев, голый мужчина в возрасте 40-45 лет был замечен возле левобережного канала со стороны 11-го микрорайона.
Эксгибиционист
Запорожские сенсации
Он стоял лицом к мосту, ведущему через канал, и демонстрировал свои половые органы проходящим по мосту женщинам и детям.
Мужчина находился в месте, где нет ни подхода к воде, ни места для принятия солнечных ванн, поэтому, вероятнее всего, он специально демонстрировал свое голое тело прохожим.
На место инцидента была вызвана полиция.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был замечен голый мужчина, который спокойно разгуливал по столице.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!