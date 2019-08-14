Жителей Днепропетровщины напугал эксгибиционист

В Каменском Днепропетровской области мужчина полностью демонстрировал свои интимные места прохожим.

Днем 14 августа жителям левобережья пришлось наблюдать эту неприятную картину, сообщает Событие.

По рассказам очевидцев, голый мужчина в возрасте 40-45 лет был замечен возле левобережного канала со стороны 11-го микрорайона.

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Он стоял лицом к мосту, ведущему через канал, и демонстрировал свои половые органы проходящим по мосту женщинам и детям.

Мужчина находился в месте, где нет ни подхода к воде, ни места для принятия солнечных ванн, поэтому, вероятнее всего, он специально демонстрировал свое голое тело прохожим.

На место инцидента была вызвана полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был замечен голый мужчина, который спокойно разгуливал по столице.

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