Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Жителей Днепропетровщины напугал эксгибиционист

879 Читать материал на украинском

В Каменском Днепропетровской области мужчина полностью демонстрировал свои интимные места прохожим.

Днем 14 августа жителям левобережья пришлось наблюдать эту неприятную картину, сообщает Событие.

По рассказам очевидцев, голый мужчина в возрасте 40-45 лет был замечен возле левобережного канала со стороны 11-го микрорайона.

Эксгибиционист

Эксгибиционист

Запорожские сенсации

Новости
В Киеве голый мужчина побил 2-летнего ребенка посреди улицы

Он стоял лицом к мосту, ведущему через канал, и демонстрировал свои половые органы проходящим по мосту женщинам и детям.

Мужчина находился в месте, где нет ни подхода к воде, ни места для принятия солнечных ванн, поэтому, вероятнее всего, он специально демонстрировал свое голое тело прохожим.

Новости
''Гнался и мастурбировал'': в Мексике голый мужчина преследовал девушку

На место инцидента была вызвана полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве был замечен голый мужчина, который спокойно разгуливал по столице.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
Голые мужчина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...