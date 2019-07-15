Житель Днепра проведет несколько лет в тюрьме за испорченные лифты

Октябрьский районный суд Днепропетровска приговорил к 4 годам тюрьмы 35-летнего жителя Днепра за кражу лифтового оборудования.

Мужчина уже неоднократно был судим, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Цензор.НЕТ

"В июле 2017 года неоднократно судимый за совершение краж гражданин, открыв двери лифтовой шахты в одном из жилых домов в г. Днепр, демонтировал подвесные кабели длиной 42 и 21 метр. В дальнейшем мужчина совершил еще семь аналогичных преступлений, похищая как подвесные кабели, так и другое лифтовое оборудование", - передает пресс-служба.

Сообщается, что во время уже 9-й кражи преступник был задержан вместе с сообщником при попытке срезать телефонный кабель.

Своими действиями мужчина нанес убытки на сумму более 60 тыс. гривень.

Также осужденный, находясь в арендованном гараже частного домовладения, уничтожил регистрационный номер кузова автомобиля BMW-525.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд отпустил парней, которые убили мужчину ради видео в Днепре.

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