Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Житель Днепра проведет несколько лет в тюрьме за испорченные лифты

890 Читать материал на украинском

Октябрьский районный суд Днепропетровска приговорил к 4 годам тюрьмы 35-летнего жителя Днепра за кражу лифтового оборудования.

Мужчина уже неоднократно был судим, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Житель Днепра проведет несколько лет в тюрьме за испорченные лифты

Цензор.НЕТ

"В июле 2017 года неоднократно судимый за совершение краж гражданин, открыв двери лифтовой шахты в одном из жилых домов в г. Днепр, демонтировал подвесные кабели длиной 42 и 21 метр. В дальнейшем мужчина совершил еще семь аналогичных преступлений, похищая как подвесные кабели, так и другое лифтовое оборудование", - передает пресс-служба.

Новости
Украли сотни тысяч: в Днепре взорвали банкомат. Объявлено вознаграждение

Сообщается, что во время уже 9-й кражи преступник был задержан вместе с сообщником при попытке срезать телефонный кабель.

Своими действиями мужчина нанес убытки на сумму более 60 тыс. гривень.

Также осужденный, находясь в арендованном гараже частного домовладения, уничтожил регистрационный номер кузова автомобиля BMW-525.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд отпустил парней, которые убили мужчину ради видео в Днепре.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр хищения ЖКХ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel