Житель Днепра нашел автомат Калашникова на стройке в центре

Житель Днепра нашел оружие, похожее на автомат Калашникова, на стройке на ул. Грушевского (бывшая ул. Карла Либкнехта).
Он обнаружил предмет вечером в воскресенье, 21 июля, передает Информатор.
Мужчина нашел автомат на стройке
Информатор
Сообщается, что 69-летний мужчина заметил на территории стройки пакет с автоматом и решил отнести его в полицию.
По дороге его остановили патрульные полицейские и вызвали следственно-оперативную группу.
Автомат был завернут в целлофановый пакет
Информатор
По дороге мужчину задержали патрульные полицейские
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полицейские обнаружили у нарушителя ПДД нелегальное оружие.
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