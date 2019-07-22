Житель Днепра нашел автомат Калашникова на стройке в центре

Житель Днепра нашел оружие, похожее на автомат Калашникова, на стройке на ул. Грушевского (бывшая ул. Карла Либкнехта).

Он обнаружил предмет вечером в воскресенье, 21 июля, передает Информатор.

Мужчина нашел автомат на стройке Информатор

Новости В Днепре неизвестные стреляли в автомобиль

Сообщается, что 69-летний мужчина заметил на территории стройки пакет с автоматом и решил отнести его в полицию.

По дороге его остановили патрульные полицейские и вызвали следственно-оперативную группу.

Автомат был завернут в целлофановый пакет Информатор

По дороге мужчину задержали патрульные полицейские Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полицейские обнаружили у нарушителя ПДД нелегальное оружие.

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