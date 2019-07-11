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Жертва домогательств: в Днепре нетрезвую девушку спасли от суицида

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В ночь на 11 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о девушке, которая стояла за ограждением Нового моста и пыталась спрыгнуть в Днепр.

Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Информатор".

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Девушка пыталась покончить с собой

Информатор

Полицейским удалось предотвратить самоубийство. Пострадавшая призналась, что накануне она стала жертвой домогательств мужчины.

В Днепре девушка хотела покончить с собой

В Днепре девушка хотела покончить с собой

Информатор

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Ночное происшествие в Днепре

Информатор

На место происшествия вызвали скорую помощь. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Херсонщине 9-летняя девочка совершила жуткое самоубийство.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр самоубийство полиция
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