Жертва домогательств: в Днепре нетрезвую девушку спасли от суицида

В ночь на 11 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о девушке, которая стояла за ограждением Нового моста и пыталась спрыгнуть в Днепр.

Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Информатор".

Девушка пыталась покончить с собой Информатор

Полицейским удалось предотвратить самоубийство. Пострадавшая призналась, что накануне она стала жертвой домогательств мужчины.

В Днепре девушка хотела покончить с собой Информатор

Ночное происшествие в Днепре Информатор

На место происшествия вызвали скорую помощь. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Херсонщине 9-летняя девочка совершила жуткое самоубийство.

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