Женщину вырезали из салона: под Днепром две легковушки вылетели в кювет

Вблизи села Горькое Днепровского района 3 сентября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "Daewoo Sens" и "Nissan Qashqai".

В результате столкновения обе машины вылетели в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре столкнулись две легковушки Коллаж

26-летнюю водительницу автомобиля "Nissan Qashqai" зажало внутри транспортного средства, поэтому понадобилась помощь сотрудников ГСЧС. Женщину деблокировали из конструкций поврежденной машины с помощью специального оборудования, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

На месте происшествия работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Причины аварии выясняли сотрудники полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. В результате аварии, по предварительным данным, погибли трое мужчин. В результате ДТП "Ford" загорелся.

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