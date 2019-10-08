Земля уходит из-под ног: в Днепре забили тревогу из-за масштабного оползня. Фото

В Днепре после осенних дождей образовались огромные ямы в асфальте на центральном проспекте. Ранее в городе уже выселили здание из-за риска обвала.
Как пишут местные жители в Telegram-канале "Х**вый Днепр", новые оползневые очаги образовались в районе строящихся станций метро на проспекте Яворницкого.
По словам очевидцев, коммунальщики просто фотографируют огромную полость рядом с домом, в которую поместится даже автомобиль.
В Днепре забили тревогу из-за масштабного оползня
коллаж
Судя по опубликованному фото, инцидент произошел около 88-го дома рядом с парком Глобы. В городском совете Днепра пока никак не прокомментировали ситуацию.
Проспект Дмитрия Яворницкого в Днепре
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
В яму поместится машина
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре из-за сильного дождя затопило детский садик. Вода попала внутрь помещения и пропитала потолки.
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