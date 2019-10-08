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8 октября • обновлено в 08:24
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Земля уходит из-под ног: в Днепре забили тревогу из-за масштабного оползня. Фото

3.3т Читать материал на украинском

В Днепре после осенних дождей образовались огромные ямы в асфальте на центральном проспекте. Ранее в городе уже выселили здание из-за риска обвала.

Как пишут местные жители в Telegram-канале "Х**вый Днепр", новые оползневые очаги образовались в районе строящихся станций метро на проспекте Яворницкого.

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По словам очевидцев, коммунальщики просто фотографируют огромную полость рядом с домом, в которую поместится даже автомобиль.

В Днепре забили тревогу из-за масштабного оползня

В Днепре забили тревогу из-за масштабного оползня

коллаж

Судя по опубликованному фото, инцидент произошел около 88-го дома рядом с парком Глобы. В городском совете Днепра пока никак не прокомментировали ситуацию.

Проспект Дмитрия Яворницкого в Днепре

Проспект Дмитрия Яворницкого в Днепре

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

В яму поместится машина

В яму поместится машина

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре из-за сильного дождя затопило детский садик. Вода попала внутрь помещения и пропитала потолки.

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Место
Украина Днепр
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