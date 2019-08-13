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Зажало в груде металла: под Днепром произошло смертельное ДТП

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На въезде в Днепр ВАЗ на полной скорости "залетел" под фуру.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщает "Информатор".

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Под Днепром ВАЗ на скорости "залетел" под фуру

Под Днепром ВАЗ на скорости "залетел" под фуру

Информатор

ДТП произошло 12-го августа, неподалеку от заправки OKKO, напротив которой стоял грузовик. ВАЗ двигался со стороны Запорожья. Водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с фурой.

В Днепре столкнулись ВАЗ и фура

В Днепре столкнулись ВАЗ и фура

Информатор

От удара передняя часть кузова превратилась груду железа. Водителя зажало в салоне. Сотрудники заправки и водители проезжающих мимо авто пытались вытащить мужчину и оказать ему первую помощь, однако сделать это самостоятельно без помощи спецтехники не смогли.

В Днепре столкнулись ВАЗ и фура

В Днепре столкнулись ВАЗ и фура

Информатор

На место происшествия вызвали спасателей, бригаду скорой помощи и реанимобиль. Для того, чтобы освободить мужчину, спасателям пришлось разрезать кузов ВАЗа, однако потерпевший уже не подавал признаков жизни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре перекрытие Нового моста продлили еще на 5 дней. Движение пешеходов и велосипедистов по Центральному мосту будет приостановлено до 16-го августа.

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП скорая помощь
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