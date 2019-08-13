Зажало в груде металла: под Днепром произошло смертельное ДТП

На въезде в Днепр ВАЗ на полной скорости "залетел" под фуру.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщает "Информатор".

Под Днепром ВАЗ на скорости "залетел" под фуру Информатор

ДТП произошло 12-го августа, неподалеку от заправки OKKO, напротив которой стоял грузовик. ВАЗ двигался со стороны Запорожья. Водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с фурой.

В Днепре столкнулись ВАЗ и фура Информатор

От удара передняя часть кузова превратилась груду железа. Водителя зажало в салоне. Сотрудники заправки и водители проезжающих мимо авто пытались вытащить мужчину и оказать ему первую помощь, однако сделать это самостоятельно без помощи спецтехники не смогли.

В Днепре столкнулись ВАЗ и фура Информатор

На место происшествия вызвали спасателей, бригаду скорой помощи и реанимобиль. Для того, чтобы освободить мужчину, спасателям пришлось разрезать кузов ВАЗа, однако потерпевший уже не подавал признаков жизни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре перекрытие Нового моста продлили еще на 5 дней. Движение пешеходов и велосипедистов по Центральному мосту будет приостановлено до 16-го августа.

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