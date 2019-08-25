Засыпали песком: в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину

Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.

тело в песке

Умерший был опознан. Им оказался пропавший без вести 14 августа 40-летний днепрянин Александр Скубицкий.

15 августа документы и личные вещи мужчины нашли на берегу карьера. На место были вызваны спасатели, которые исследовали дно около двух часов. В тот день их поиски успехом не увенчались.

Сейчас следствие устанавливает причину и обстоятельства смерти мужчины.

Александр Скубицкий

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