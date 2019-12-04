Заставляли заниматься сексом и пытали: в интернате на Днепропетровщине издевались над больными

Во время визита в Стародобровольский психоневрологический интернат на Днепропетровщине зафиксировали жесткое обращение, издевательства и унижения над подопечными.

Людей избивали, связывали, закрывали в комнатах и заставляли заниматься сексом. Об этом сообщили на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (Внимание! Фото 18+).

Во время визита мониторинговая группа обнаружила в интернате два помещения, в которых установлены решетки на окнах и дверях. В ходе опроса подопечные утверждали, что их закрывают в этих комнатах и ограничивают в движении.

Стародобровольский психоневрологический интернат ombudsman.gov.ua

Заведение рассчитано на 306 коек. В день визита в интернате находился 321 человек.

По словам пациентов интерната, санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита у одного из мужчин была гематома на лбу и синяки под глазами. Он утверждал, что телесные повреждения нанесены санитаром.

Другой шокирующей информацией были жалобы больных о принуждении их к вступлению в половые связи друг с другом.

Установлено, что в отделении на 47 лежачих больных, которые не могут себя самостоятельно обслуживать, на смене работают только две санитарки. Двое работников физически не могут накормить всех подопечных одновременно, поэтому прием пищи растягивается на часы. А некоторые подопечные, лежащие на полу, там и едят.

Стародобровольский психоневрологический интернат ombudsman.gov.ua

Также в ходе визита были выявлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи. Начиная с 2013 года больные не проходили ежегодные медицинские осмотры.

Во время фиксации уголовных нарушений, мониторинговая группа вызвала следственно-оперативную группу полиции. Соответствующее обращение подано также в Днепропетровскую областную прокуратуру.

Отчет по результатам проведенной проверки будут направлены в прокуратуру, руководителю областной государственной администрации и правоохранительные органы.

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