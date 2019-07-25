Зарезали и проломили голову: под Днепром нашли мертвой 19-летнюю девушку

Сегодня, 25 июля, тело 19-летней Андрианы Козинец нашли в посадке за селом Спасское Днепропетровской области.

Девушка ушла гулять вечером 23 июля и не вернулась домой. Об этом сообщает Информатор.

Известно, что в тот вечер Андриану домой подвозили знакомые, но машина сломалась в полях. Девушка решила добираться домой пешком. Когда водителю удалось завести машину, он уже не смог найти Андриану.

Под Днепром нашли мертвой 19-летнюю девушку Информатор

Друзья девушки рассказали, что в день пропажи она активно переписывалась с кем-то и договаривалась о встрече.

Родственники подавали заявление в полицию о пропаже Андрианы.

"Сегодня утром в полицию поступило заявление касательно пропавшей без вести жительницы села Спасское. Со временем ее убитой нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства", — сообщили в пресс-службе полиции.

Как рассказал знакомый девушки, ее нашли убитой с проломленной головой и ножевыми ранениями.

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