Зарезал семью: суд решил судьбу 18-летнего убийцы с Днепропетровщины

В Днепре 6 ноября вынесли приговор школьнику, который в марте прошлого года зарезал соседа и его четырехлетнего ребенка.

В момент совершения преступления парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "ТСН".

Суд решил судьбу 18-летнего убийцы с Днепропетровщины ТСН

Известно, что нетрезвый одиннадцатиклассник ворвался в дом соседей в Павлограде. Нанесенные им ножевые ранения стали фатальными для мужчины и его четырехлетней дочери. Беременная женщина также серьезно пострадала, однако смогла выжить. Год назад она перестала требовать для убийцы пожизненного наказания.

18-летнего преступника в тот же день нашла и задержала полиция. Как позже выяснилось, он является пасынком павлоградской судьи. Для обеспечения непредвзятости правосудия парня судили не в родном городе.

Обвиняемый получил пожизненный срок. Мотивы преступления по-прежнему остаются неизвестными.

Суд решил судьбу 18-летнего убийцы с Днепропетровщины ТСН

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром ссора в магазине окончилась стрельбой. В ходе конфликта с другими покупателями задержанный достал пневматический пистолет и выстрелил в одного из них. Стрелявший скрылся с места преступления, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.

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