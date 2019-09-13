Зарезал и выбросил: стали известны подробности убийства в Днепре

В среду, 11 сентября, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины. На территории частного дома в Днепре он вонзил нож в сердце 29-летнему парню.

Преступнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители четыре дня искали вероятного убийцу. Как выяснилось, пострадавший зашел на территорию чужого частного дома. Хозяйка попросила своего родственника выгнать его, после чего между мужчинами возник конфликт. В ходе перепалки один из них схватил нож и ударил им оппонента в грудь. От полученной травмы тот умер на месте. Злоумышленник вытащил тело мужчины за территорию дома и бросил его там.

В Днепре погиб 29-летний парень http://aif.md

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре загадочно погиб мужчина. Его тело обнаружили посреди проспекта.

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