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29 октября • обновлено в 18:42
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Зарезал человека и сбежал: под Днепром разыскивают рецидивиста

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В Каменском Днепропетровской области по подозрению в умышленном убийстве разыскивается местный житель Святослав Беспалько 1976 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый нанес ножевое ранение другому мужчине и сбежал, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Как установили полицейские, 27 октября около 22:00 подозреваемый нанес 32-летнему мужчине смертельное ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия", – сказано в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Отмечается, что разыскиваемый был ранее судим.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках, по телефонам 102, (0569) 53-58-37, 067-708-38-24, 067-757-89-77 или другим удобным способом. Конфиденциальность гарантирована.

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Ранее OBOZREVATEL писал, в Днепре 29 октября на проспекте Петра Калнышевского патрульные со стрельбой задержали находящегося в розыске нарушителя. В ходе операции пострадал сотрудник полиции.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция убийство
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