Зарезал человека и сбежал: под Днепром разыскивают рецидивиста

В Каменском Днепропетровской области по подозрению в умышленном убийстве разыскивается местный житель Святослав Беспалько 1976 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый нанес ножевое ранение другому мужчине и сбежал, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Как установили полицейские, 27 октября около 22:00 подозреваемый нанес 32-летнему мужчине смертельное ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия", – сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Отмечается, что разыскиваемый был ранее судим.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках, по телефонам 102, (0569) 53-58-37, 067-708-38-24, 067-757-89-77 или другим удобным способом. Конфиденциальность гарантирована.

Ранее OBOZREVATEL писал, в Днепре 29 октября на проспекте Петра Калнышевского патрульные со стрельбой задержали находящегося в розыске нарушителя. В ходе операции пострадал сотрудник полиции.

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