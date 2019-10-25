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25 октября • обновлено в 12:57
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Зарабатывали на "штрафах": под Днепром задержали лже-копов

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Правоохранители задержали двух мужчин, которые выдавали себя за полицейских, в Мелиоративном Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, один из задержанных в прошлом работал в правоохранительных органах.

Под Днепром задержали лже-копов (иллюстрация)

Под Днепром задержали лже-копов (иллюстрация)

styknews.info

"Патрульные задержали лиц, у которых обнаружили самодельные спецсигналы, форму сотрудников правоохранительных органов и поддельные административные материалы", – сказано в сообщении.

Согласно ему, около 23:00 24 октября к патрульному экипажу на автодороге Е50 обратился водитель и сообщил, что возле села Знаменовка он заметил автомобиль Daewoo Lanos, на котором несоответствующие номерные знаки.

В частности, спереди был номерной знак на синем фоне, который предусмотрен для номеров служебных авто правоохранительных органов, а сзади – обычные номера.

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Во время отработки полученной информации полицейские обнаружили автомобиль в селе Мелиоративном на ул. Молодежной.

На требование остановиться водитель не отреагировал и ускорил движение, а во время преследования выбросил неизвестный предмет из окна.

Спустя какое-то время мужчина все же остановился и попытался сбежать, однако был задержан. Также патрульные задержали пассажира автомобиля.

Во время поверхностной проверки парвоохранители обнаружили в автомобиле поддельные протоколы нарушений правил дорожного движения и временные разрешения на управление авто, форменную одежду сотрудника полиции, номерные знаки, которые не имели отношения к остановленному транспортному средству.

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Предметом, выброшенным из окна, оказалось самодельное устройство, которое имитировало проблесковые маячки автомобилей Национальной полиции.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и доставили задержанных граждан в Новомосковское отделение полиции. Им грозит ответственность по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса.

Под Днепром задержали лже-копов

Под Днепром задержали лже-копов

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Под Днепром задержали лже-копов

Под Днепром задержали лже-копов

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Под Днепром задержали лже-копов

Под Днепром задержали лже-копов

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Под Днепром задержали лже-копов

Под Днепром задержали лже-копов

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Под Днепром задержали лже-копов

Под Днепром задержали лже-копов

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Под Днепром задержали лже-копов

Под Днепром задержали лже-копов

Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция мошенники
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